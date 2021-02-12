Hakan Aksay S-400 krizini yorumladı: Türkiye, ABD ve Rusya arasında sıkışacak

Rusya'nın gündemi yoğun...

Muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenmesine rağmen ülkesine döndükten sonra önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Buna karşı yaygın protesto gösterileri oldu. Protestolarda atılan sloganların daha geniş içerik kazanması, polisin sert tutumu, göstericilerin de tutuklanması bir anda Rusya'nın gündemini değiştirdi.

Diğer yandan Rusya'nın dış politika gündemi de yoğun. Beyaz Saray'da artık yeni bir Başkan var ve onun kendilerine yönelik tavrı selefi Donald Trump'tan çok farklı. Tabii ABD ve Rusya'ya Türkiye de eklendiğinde ortaya gündemi eksik olmayan bir üçgen ortaya çıkıyor. Bu üçgenin bu günlerde de ana başlığı S-400'ler.

Rusya'yı Türkiye'de en iyi tanıyan isimlerden olan T24 yazarı Hakan Aksay, kuzeydeki gelişmeleri T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş'a değerlendirdi.

Son dönemde tekrar gündeme gelen S-400'ler için "Girit Modeli"ni değerlendiren Aksay, bu gelişmenin hava savunma sisteminin hangarda tutulmasına varması durumunda Moskova-Ankara hattında yeni bir krizin baş gösterebileceğine dikkat çekti. Krizi Ankara açısından da değerlendiren Aksay, Türkiye'nin S-400 konusunda ABD ve Rusya arasında sıkışmış durumda olduğunu söyledi.

Rusya'daki eylemleri, Navalni'nin halktaki karşılığını, yeni dönemde Washington-Moskova hattında yaşanabilecekleri ve daha fazlasını T24 yayınından izleyebilirsiniz.