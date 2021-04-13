Hakan Aksay: Rusya’nın havayolu kısıtlaması, Korona kaygısından ziyade siyasi baskı isteğine dayanıyor

Rusya uzmanı ve T24 yazarı Hakan Aksay, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Türkiye’ye yansımalarını, krizin Türkiye için yaratabileceği olası sonuçları ve Kremlin’in Montrö’ye bakışını T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş’a değerlendirdi.

Aksay, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması kararının da Koronavirüs’ten çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Volodomir Zelenski ile görüşmesinde varılan anlaşmaların ve Kırım söyleminin rol oynadığını düşündüğünü söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin bir sıcak çatışmaya dönüşmesinin Ukrayna’nın parçalanmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çeken Aksay, Türkiye’nin böyle bir durumda taraf olmaktan kaçınması gerektiğini vurgularken, Joe Biden yönetimindeki ABD’nin de Ukrayna’nın yardımına yetişmeyeceğine inandığını ifade etti.

Montrö’nün hem Türkiye hem Rusya için çok önemli bir anlaşma olduğunu dile getiren Aksay, Moskova’nın şu ana kadar Kanal İstanbul konusunda sessizliğini bozmamış olmasının, projeyi desteklediği anlamına gelmediğini söyledi.