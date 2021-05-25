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Hafriyat kamyonu otobanda ters istikamete girdi, son sürat hız yaptı

25 Mayıs 2021 10:05

İstanbul'da Arnavutköy- Hadımköy bağlantı yolunda, ters yönde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Görüntüler bir sürücü tarafından Hadımköy bağlantı yolunda kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında  hafriyat kamyonu sürücüsü ters yöne girdi. Bununla da yetinmeyip, aşırı hız yaptı.

Uzun süre trafik kurallarını ihlal eden sürücü, daha sonra kamyonuyla gözden kayboldu. Bağlantı yolundaki tehlikeli anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbulArnavutköy- Hadımköyters yönde

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