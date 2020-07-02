Hafriyat kamyonu çöken yola böyle düştü

02 Temmuz 2020 13:51
Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonunun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonun çökme sonucu devrilme anı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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