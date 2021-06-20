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Hafriyat kamyonlarına özel denetim ekibi kuruldu

20 Haziran 2021 12:24

İstanbul Arnavutköy’de son zamanlarda kaçak hafriyat ve hafriyat kamyonu sürücülerinin usulsüz ve tehlikeli sürüşlerin artması üzerine Arnavutköy İlçe Kaymakamlığı tarafından zabıta ve polis ekiplerinden oluşan özel hafriyat kamyonları denetleme ekibi kuruldu.

Arnavutköy’de son dönemlerde artan ve kamuoyuna yansıyan kaçak hafriyat dökümleri, kuralsız hafriyat kamyonu sürücülerinin artması ile birlikte ilçe kaymakamlığı tarafından özel hafriyat kamyonları denetleme ekibi kuruldu. Ekip içerisinde bir büyükşehir belediyesi zabıtası, bir ilçe belediyesi zabıtası ve bir trafik polisi bulunuyor. Ekip gün içerisinde ilçe genelindeki kritik noktalarda uygulamalar yaparak usulsüz şekilde hafriyat taşıyan kamyon sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

Ekiplerin denetimi esnasında durdurulan bir hafriyat kamyonu şoförünün ehliyeti olmaması üzerine şoföre cezai işlem uygulanırken hafriyat kamyonu ise bağlanarak polis otoparkına götürüldü.

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