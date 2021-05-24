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Hadi Özışık: Erdoğan bana ‘İki kardeş milli bir mücadele veriyorsunuz’ dedi

24 Mayıs 2021 08:42

Gazeteci Hadi Özışık'ın "Erdoğan bana ‘İki kardeş milli bir mücadele veriyorsunuz’ dedi" ifadelerini kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu ve önceki gün evlerinde arama yapılan Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la anılarını anlattıkları görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Hadi Özışık “Erdoğan bana, “İki kardeş milli bir mücadele veriyorsunuz, çarpışıyorsunuz, sizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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