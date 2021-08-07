HAÇİKO, yangından kurtulan hayvanlar için İstanbul'da çiftlik kuruyor

Sanatçı Ömür Gedik'in kurucu başkanı olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO), yangından kurtarıp tedavi ettiği hayvanların kalan ömürlerini iyi koşullarda geçirebilmelerini sağlamak amacıyla İstanbul’da HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruyor.

Gedik, kurulacak çiftlik hakkında, "Bu hayvanların kalan ömürlerinin devamında da mutlu ve mesut yaşamaları için HAÇİKO Derneği olarak biz varız" dedi.

Kurulacak olan çiftlikte, çocuklar için bir eğitim merkezi, bir hayvan müzesi ve büyük bir kompleksin de yer alacağını söyleyen Ömür Gedik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sel felaketinden etkilenen hayvanlar için de bir ekibimiz Van’da"

"Yangının ilk gününden beri afet bölgelerinde ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Koordinasyon ekibi olarak İstanbul’da da bir ekibimiz mevcut. Sadece Manavgat, Antalya, Muğla, Bodrum gibi yangın bölgelerinde değil Van’daki sel felaketinden etkilenen hayvanlar için de bir ekibimiz Van’da bulunmakta. Ekiplerimiz öncelikle kurtarma çalışmalarına katılıyor, sonrasında kurtardığımız hayvanları veterinerlere götürüp bütün masraflarını karşılayıp tedavi olmalarını sağlıyoruz. Sonrasında da İstanbul’daki HAÇİKO Yaşam Çiftliği’nde ömürlerinin sonuna kadar huzurlu bir şekilde yaşamlarının devamını sağlamaya çalışacağız."

"Hayvanları hemen soğuk suya ya da buza koymak yanlış"

"HAÇİKO Yaşam Çiftliği’nde, aynı zamanda çocuklar için bir eğitim merkezi, bir hayvan müzesi ve büyük bir kompleks de yer alacak ve böylece biz, artık hayvan ve çevre sevgisini çocukluktan, gençlikten itibaren bütün insanlarımıza vermeyi istiyoruz. Çünkü bu felaketlerde bize en çok yardım edenler gençler oldu. Ana ekibimizin dışında gençlerden oluşan bir ekibimiz sahada."

"Kurtarma çalışmalarında öncelikle hayvanları hemen soğuk suya ya da buza koymaya çalışan vatandaşlarımız var, iyi niyetle yapıyorlar bunu biliyoruz, ama lütfen bunu yapmayın. Çünkü o hayvanların vücut ısıları zaten düşmüş oluyor ve öncelikle güvenli bir yere alıp, mümkünse bizleri arayıp bir an önce bir veterinere ulaşmalarını sağlayıp ve bir bezle sıcak tutmakta çok fayda var."