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Habertürk’te 'şehit' polemiği; Prof. Mazıcı yayından kovuldu!

26 Temmuz 2016 16:40

Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan Marmara Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güvenliğin sağlanmadan halkı sokağa çağırmasının yanlış olduğunu söyleyerek "O gece ölenlerin hepsinin canı en az Tayyip Erdoğan'ın canı kadar değerlidir" dedi. Mazıcı'nın bu sözlerine diğer katılımcılardan hukukçu Rıza Saka ve gazeteci Süleyman Özışık "Sen demokrasi şehitlerine hakaret edemezsin" diyerek karşı çıktı. Rıza Saka, "İsminin önünde akademik ünvan olunca söylediği sözler bilimsel olmaz" dedi. Mazıcı ise "Buna siz mi karar vereceksiniz?" diye yanıt verdi. Saka "Halk sizin bunları söylemenizi beklemiyor. Sizi bu yüzden buraya çıkarmadılar" diyerek Mazıcı'nın sözleri için özür dilemesini istedi. Mazıcı ise "Ben bilimsel bir tespit yaparken 'şehit' demek zorunda değilim. Şehitlik dini bir kavramdır" diyerek görüşünde ısrar etti. Programın sunucusu Ece Üner'in uyarısına rağmen özür dilemeyen Nurşen Mazıcı, reklam arasından sonra yayından çıkarıldı. Habertürk’ten Mazıcı'nın Demokrasi şehitleriyle ilgili ifadelerinin kastı aştığını belirtilirken "Kendisine teşekkür edilerek yayına çıkarılmadığı" dile getirildi. Marmara Üniversitesi ise Prof. Mazıcı hakkında yasal ve idari takibat başlatılacağı belirten bir açıklama yaptı.

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Erdoğan&#39;ı eleştiren Profesördarbe15 TemmuzNurşen Mazıcı

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