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Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de

17 Haziran 2020 09:33

Habertürk'te sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın HDP'lilerin neden programlara davet edilmediğine ilişkin 'bu bir tercihtir' açıklamasının ardından, kanalın diğer sunucuları Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy da bir açıklama yaparak HDP'yi programlara davet etmeyeceklerini dile getirdi. 

Habertürk sunucusu Veyis Ateş ana haber bülteninde yaptığı açıklamada "Bir iğne elinize batsa canımız yandı diyoruz. Bu insanlar canlarını kurban ediyorlar, canlarını veriyorlar. Bizim için canlarını yok sayıyorlar, şehit oluyorlar. Şimdi orta yerde bu varken bu eylemleri açık seçik kınamayanları, araya mesafe koymayanları evrensel yayın ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz itibariyle Habertürk Televizyonu olarak davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de” diye konuştu.

Televizyonun bir diğer program sunucusu Mehmet Akif Ersoy da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ersoy, yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Devletin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; Vatanımızı Milletimizi ve Demokrasimizi savunma mücadelesini yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz.”

 

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Didem Arslan YılmazVeys AteşMehmet Akif Ersoyhdpdavethabertürk

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