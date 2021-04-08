Habertürk spikeri Ersoy: Cumhurbaşkanlığı'ndan bir meslektaşımız Boynukalın'ın istifasını Erdoğan'ın talep ettiği yönünde bilgi almış

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HaberTürk TV spikeri Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanlığı'da ismini vermediği meslektaşından Mehmet Boynukalın'ın Ayasofya İmamı görevinden alınmasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi olduğuna dair bir mesaj aldığını söyledi.

'HaberTürk Manşet' programında Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın istifası konuşulurken sunucu Mehmet Akif Ersoy, telefonuna gelen bir mesajdaki bilgiyi okudu.

Ersoy, "Meslektaşım ve Cumhurbaşkanlığı'ndan bir arkadaşımız konuyla ilgili mesaj atmış. Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) istifayı talep ettiği yönünde hem meslektaşım bilgi aldığını, aslında bırakmak istemediğini (Boynukalın), daha sonra bırakmak durumunda kaldığını paylaşmış bir bilgi olarak. İsmini vermemi istemedi" dedi.

Ersoy sözlerinin devamında "Bildiriye de atıftan kaynaklı herhalde bu tartışmadan çıkmak için yeni bir durumla karşı karşıyayız" düşüncesini dile getirdi.

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