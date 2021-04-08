T24 LogoT24 Logo
Haberler

Habertürk spikeri Ersoy: Cumhurbaşkanlığı'ndan bir meslektaşımız Boynukalın'ın istifasını Erdoğan'ın talep ettiği yönünde bilgi almış

"Bildiriye de atıftan kaynaklı herhalde bu tartışmadan çıkmak için yeni bir durumla karşı karşıyayız"

08 Nisan 2021 15:52

T24 Haber Merkezi

HaberTürk TV spikeri Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanlığı'da ismini vermediği meslektaşından  Mehmet Boynukalın'ın Ayasofya İmamı görevinden alınmasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi olduğuna dair bir mesaj aldığını söyledi.

'HaberTürk Manşet' programında Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın istifası konuşulurken sunucu Mehmet Akif Ersoy, telefonuna gelen bir mesajdaki bilgiyi okudu.

Ersoy, "Meslektaşım ve Cumhurbaşkanlığı'ndan bir arkadaşımız konuyla ilgili mesaj atmış. Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) istifayı talep ettiği yönünde hem meslektaşım bilgi aldığını, aslında bırakmak istemediğini (Boynukalın), daha sonra bırakmak durumunda kaldığını paylaşmış bir bilgi olarak. İsmini vermemi istemedi" dedi. 

Ersoy sözlerinin devamında "Bildiriye de atıftan kaynaklı herhalde bu tartışmadan çıkmak için yeni bir durumla karşı karşıyayız" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti

mehmet akif ersoyorhan bursalıhabertürkmehmet boynukalınayasofya imamıiddia

Diğer Videolar

AKP'li Birinci'den "Daha neler olacak neler" açıklaması: Sayın Erdoğan'a, 'Netanyahu benzetmesi' yaparsanız hukuki sınırlar içinde kıyametin kopması doğaldır

Araştırmacı Uslu: Sedat Peker'in açıklamaları Ankara siyasetinde bir etki yaratmayacak ama seçmen nezdinde etkiyi çoktan yarattı

Deney yaparken püsküren kimyasal madde yüzünü yaktı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2021

Karamollaoğlu: İçişleri Bakanı istifa etmeli, etmezse görevden alınmalı

Akşener, Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı: Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başakşehir Belediyesi'nde bir görevli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçti: Vazifemiz...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan Sedat Peker yorumu: Tahrik olursa...

Süleyman Soylu canlı yayında, Sedat Peker Twitter'da: Oluk oluk kan...

CHP'li Gürsel Tekin'den Süleyman Soylu'ya: Bu iddiaların tamamı iftiradır, özür...

Murat Yetkin: Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan'a "beni göndermeyecekseniz bana doğru...

Ekrem İmamoğlu'na protesto, konvoydaki araçlara vurdular!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başakşehir Belediyesi'nde bir görevli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçti: Vazifemiz...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24