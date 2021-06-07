Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı

HaberTürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu haftaiçi akşam haberlerini bugün Ceren Bektaş Atuk sundu.

Her haftaiçi düzenli olarak Ateş'in sunduğu 'Akşam Haberleri' programını devralan spiker Ceren Bektaş Atuk, programın girişinde "Merhaba ben Ceren Bektaş Atuk, Veyis Ateş yıllık izinde olması dolayısıyla Akşam Haberleri'nde birlikteyiz" dedi.

HaberTürk programcısı Ateş'in organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında dile getirdiği iddialar üzerine yıllık izne ayrıudığı tahmin ediliyor.

Veyis Ateş: Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok

Ekrana çıkmamasının nedenin, Sedat Peker'in hakkında dile getirdiği iddialar olup olmadığı sorulan Ateş, "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok" dedi.

Ateş, Odatv'ye yaptığı açıkalamada ekrana çıkmamasıyla ilgli şunları söyledi:

Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım.

Ekrana çıkmamanızın Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgisi var mı diye sorulan Ateş şunları söyledi:

"Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı."

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında ne demişti?

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti:

Sülü, Veyis geliyor gelmekte olan. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Veyis, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak.

"Kayıt var Veyis"

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis.

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

"Veyis Ateş, tatil ekibinde"

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.