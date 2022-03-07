HaberTürk canlı yayınında Prof. Hasan Köni'den tepki çeken sözler: ‘Erkeklerimiz Ukraynalıların gelmesini bekliyor’

Canlı yayında Ukrayna-Rusya savaşını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni'nin, Ukraynalı kadınları kastederek söylediği "Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar” sözlere sosyal medyada tepki yağdı.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Ukrayna-Rusya savaşı özel yayınına konuk olan Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni'den Ukraynalı kadınları kastederek söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Hökenek'in, 1 buçuk milyona ulaşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağına ilişkin sorusuna Köni, "Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar” cevabını verdi. Ardından Köni, “Tabii başka konu, edebiyat olarak söylüyorum” diyerek sözlerini toparlamaya çalıştı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Köni'ye sosyal medyadan tepki gösterdi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Süleyman İrvan, konuya ilişkin Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Hasan Köni lisanstan hocamdı ama o zamanlar böyle cinsiyetçi değildi, akılı uslu dış politika analizleri yapardı. Hatta dış politikayı sevmemi bile sağlamıştı. Ukraynalı kadınlarla ilgili iması felaket. 90'ların N. sendromundan kurtulamamış anlaşılan."

İzzet Çapa da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"El insaf! Vallahi el insaf! Adamların ülkeleri işgal edilmiş! Canlarının derdine düşmüşler! Sen koskoca profesör Hasan Köni... Yaptığın espriye bak! Ayıptır hoca ayıptır! Kahve muhabbeti değil orada senden beklenen savaş analizi…"

TIKLAYIN- HaberTürk muhabiri Çetiner Çetin'in "Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz" sözlerine tepki yağdı

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı ilk günlerde “Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz” ifadelerini kullanmış ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.