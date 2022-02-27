HaberTürk muhabiri Çetiner Çetin'in "Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz" sözlerine tepki yağdı

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, dün akşam Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Çetin'in, yayındaki "Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz" ifadelerine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Gazeteci Çetiner Çetin'in, Habertürk yayınında Ukrayna'daki gelişmeleri aktardığı sırada kadınlar ile ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz"

Ukrayna'daki gelişmeleri aktardığı canlı yayında Çetin ülkeden ayrılmaya çalışan Ukrayna vatandaşları ve kadınlara ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz."

Bu sözleri büyük tepki gören Çetin'e oyuncu Demet Evgar, Twitter hesabından "Yeter artık şu dünyada kadınların sizin gibi “toksik erkeklerden” çektikleri." diyerek tepki gösterdi. Gazeteci Melis Alphan da "Taciz, tecavüz, yoksulluk… Savaşın en ağır bedellerini kadınlar öder. Savaş en çok kadınları ve çocukları vurur. Bu zat hangi sıfatla çocuklarıyla beraber savaştan kaçmaya çalışan kadınları yargılıyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Çetin'in Ukrayna yerine Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığı da iddia edildi.

Twitter hesabından paylaştığı video ile iddialara cevap veren Çetin, Ukrayna'nın batısında, Romanya sınırına yakın bir noktada Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunan Çernivtsi'de olduğunu belirtti.

"Çernivtsi kent merkezindeyim"

Çetin videoda şu açıklamalarda bulundu:

"Arkamda bulunan park Maçka Parkı değil. Çernivtsi kent merkezinin parkı. Biz kameraman rkadaşımla Ukrayna'ya giriş yaptığımız andan itibaren ülkedeki krizi izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bir taraftan insani bir dram yaşanıyordu. AB vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Ukraynalılar bu ülkeyi terk etmeye çalışıyordu. Bir taraftan da şehir merkezlerinin haberlerini aktarmaya çalıştık. Kiev'de, Harkov'da patlamalar var. Çernivtsi kenti şu an şakin, Ruslar buraya bir saldırı gerçekleştirmedi. 'Habertürk nerede?' sorusuna yanıt arayanlara yanıt vereyim, Çernivtsi kent merkezindeyiz."