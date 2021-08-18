Haber takibine giden DHA ve İHA muhabirlerine sert müdahale: Bekçilerin saldırısına uğradık

Üç gazeteci İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un yaşadığı apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerine gitti. Burada haber takibi yapan ve görüntü alan gazeteciler bekçiler tarafından sert müdahalede bulunuldu.

"Bekçilerin saldırısına uğradık"

Ahmet Yeşilmen bekçilerin saldırı anlarını Twitter hesabından paylaşarak "Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık. #gazeteciliksuçdeğildir" dedi.

Zümra Nur'un babası: Bu durumdan şüpheleniyorum, rastgele olan bir şey değil

Beylikdüzü'nde kaybolduktan sonra apartmanın asansör boşluğunda bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'un babası Köksal Şendur, kızının ölümünün şüpheli olduğunu söylemişti. Köksal Şendur, "Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir şey değil, kasıtlı. Arkasında bir çetenin olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum korkusundan karanlığa bile giremezdi ama bir şekilde çocuğumu yediler. Asansör boşluğu denen yere atılmış çocuk. Kendisinin geçme şansı yok, şüpheli. Terliğinin biri kuyunun içinde bulunuyor diğeri de girdiği yerde" demişti.