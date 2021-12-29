Gazeteci İsmail Saymaz: Göksu'nun verdiği rakamlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanıltmış

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye’sine alınan çalışan sayısıyla ilgili karışıklığın AKP Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan kaynaklandığını söyledi.

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, İBB'de terör örgütleri ile iltisaklı çalışanlar olduğu iddialarını değerlendirdi.

Saymaz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği 45 bin rakamının daha önce iki kez Göksu tarafından dile getirildiğini ve konu hakkında Göksu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Göksu’nun söz konusu rakam için “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verisi” olduğunu söylediğini aktaran Saymaz, “Göksu'nın verdiği yanıttan, bu verinin gayrıresmi yollarla edinildiğini anladım. Zaten Göksu'nun benimle paylaştığı bilgisayar ortamında hazırlanmış kağıtta SGK'nın ya da başka bir kurumun adı ve mührü yer almıyor. Kağıtta ‘İBB ve bağlı kuruluşlara 12 Kasım 2021 tarihine kadar SGK'ya bildirimde bulunduğu sayı’ diye yazıyor. Buna göre 45.029 işçi alınmış görünüyor” diye yazdı.

Saymaz Göksu ile görüşmesinin devamını şöyle aktardı:

"Göksu'ya "Bakan Soylu, neye göre 33 bin rakamını açıkladı?" diye sordum. Göksu da "Muhtemelen ocak ayı başındaki rakamlar. Bakanımız önceki tarihli almış olabilir" dedi.

"İBB'de terör örgütü iltisaklı çalışanlara dair sizin bir tespitiniz var mı?" diye sordum.

"Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Fiilen net bir şey deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi" diye yanıtladı.

"Somut ve özel bir tespitiniz var mı?" sorusunu yönelttim.

"Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz." ifadelerini kullandı.