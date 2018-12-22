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Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu

22 Aralık 2018 15:19

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu. Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını da belirten Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkâr aşamasında olduğu için Tokyo'ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada'nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

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