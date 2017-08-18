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Gurmeler, baklava imalathanelerini gezdi

18 Ağustos 2017 18:08

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 183 gurme ve şef, baklava imalathanelerini gezdi Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen 183 gurme ve şef, baklava imalathanelerini ziyaret etti. Baklavanın yapım aşamalarını baştan sona izleyen gurme ve şefler, baklava yapımı hakkında ustalardan bilgi aldı. İlk defa baklava imalathanesi gördüğünü belirten Nurettin Duran, "Gaziantep baklavasının muhteşem lezzetini meydana getiren detaylı çalışmayı yerinde inceliyoruz. İmalathanenin her köşesinde büyük bir çalışma büyük bir özveri ve ayrı bir detay var. Bu özveriden ve çalışmadan büyük gurur duyduk emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Koçak baklavaları işletmecisi Çoşkun Koçak ise, "Bu imalathanede Gaziantep baklavasını ilk gün ki değerlerle, çekirdekten yetişen ustalarımız ile yapıyoruz. Dünyada lezzet ve aroma bakımından eşi ve benzeri olmayan Gaziantep fıstığı, koyun sütünden yapılan sade yağı ile ürettiğimiz baklavayı taş fırınlarda odun ateşi ile pişirerek geçmişine sadık kalarak üretiyoruz. Şu anda imalathanemizde Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gurme ve şefleri ağırlıyoruz. Baklavamızın özelliklerini, o eşsiz lezzetinin nasıl meydana geldiğini anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Video: Zeynep BEŞERLER

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