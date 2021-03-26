Güner Ümit: Tecavüz açıklamasında isimler karışmış, Zerrin Özer'den açıklama yapmasını beklerdim

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programında müzik yapımcısı Ümit Güner'in Zerrin Özer'e tecavüz ettiğinin gündeme gelmesiyle eski televizyon sunucu Güner Ümit, isimlerin karıştığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Güner Ümit konuyla ilgili Magazin Noteri isimli Youtube kanalına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.

Ümit "Benim uzaktan yakından alakam yok, arkadaşlarım haber verdi. İsimler karışmış, senin adın geçiyor dediler. Benim resmim de paylaşılıyordu. Bu haberi alınca inanamadım.”

Zerrin Özer'e sitem eden Güner Ümit "Zerrin, sen benim bunca yıllık kardeşimsin, bu olaydan sonra yaklaşık 10 gün geçti. Ben Zerrin'den çıkıp bir açıklama yapmasını beklerdim. Bakın bu olayın sorumlusu Güner Ümit değil, Ümit Güner demesini beklerdim. Ben aradım ama Zerrin'le iletişim kuramadık.”

İsim ve fotoğraf karışıklığından dolayı zor zamanlar geçirdiğini paylaşan Güner Ümit, dava açacağını da söyledi.

Ne olmuştu?

Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı Youtube programına konuk olmuştu; “Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım” sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlatmıştı.