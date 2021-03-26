T24 LogoT24 Logo
Magazin

Güner Ümit: Tecavüz açıklamasında isimler karışmış, Zerrin Özer'den açıklama yapmasını beklerdim

Güner Ümit, Magazin Noteri isimli Youtube kanalına konuştu

26 Mart 2021 13:04

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programında müzik yapımcısı Ümit Güner'in  Zerrin Özer'e tecavüz ettiğinin gündeme gelmesiyle eski televizyon sunucu Güner Ümit, isimlerin karıştığını ve mağdur olduğunu söyledi. 

Güner Ümit konuyla ilgili Magazin Noteri isimli Youtube kanalına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.

Ümit "Benim uzaktan yakından alakam yok, arkadaşlarım haber verdi. İsimler karışmış, senin adın geçiyor dediler. Benim resmim de paylaşılıyordu. Bu haberi alınca inanamadım.”

Zerrin Özer'e sitem eden Güner Ümit "Zerrin, sen benim bunca yıllık kardeşimsin, bu olaydan sonra yaklaşık 10 gün geçti. Ben Zerrin'den çıkıp bir açıklama yapmasını beklerdim. Bakın bu olayın sorumlusu Güner Ümit değil, Ümit Güner demesini beklerdim. Ben aradım ama Zerrin'le iletişim kuramadık.”

İsim ve fotoğraf karışıklığından dolayı zor zamanlar geçirdiğini paylaşan Güner Ümit, dava açacağını da söyledi.

 

Ne olmuştu?

Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı Youtube programına konuk olmuştu; “Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım” sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlatmıştı.

TIKLAYIN: Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım

zerrin özergüner ümitümit günerarmağan çağlayanmagazin noteri

Diğer Videolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

Pendik’te metro inşaatındaki patlamanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri...

CHP Nevşehir İl Başkanı: Valilik yardım kolisi dağıtmamıza izin vermedi; MHP'liler ise dağıtıyor

Pandemide bayram sürprizi; drone ile harçlık verdi

Adana’da ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Latif Şimşek’e:...

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın...

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar...

Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24