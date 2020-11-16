Gündem olan video: 'Karla kaplı çölde koşan develer'

16 Kasım 2020 16:25
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Karda koşan develerin görüntüsü gündem oldu.
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki turistler kar görme isteğiyle çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde koşan develerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Videoyu sosyal medyada her ülkeden insan paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları;
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