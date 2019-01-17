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Gün Olur'da İstanbul'un taksi sorunu masaya yatırıldı: Çözüm yolları teknolojiden geçiyor

17 Ocak 2019 19:19

Kısa süre önce kurulan Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi'nin Başkanı Kıyasettin Telli, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programına katıldı. Söyleşi, taksiler ve taksicilerle ilgili yaşanan sorunlarla başladı. Bazı olayların adli vaka olduğunu dile getiren Telli, geçen yılın 11 ayında İstanbul'da taksicilerle ilgili resmî olarak 56 bin şikâyetin kaydedildiğini bildirdi. Bunun seyahat sayısına oranla yüzde yarımın altında olduğunu açıklarken, İstanbul'daki toplam 17 bin 395 taksinin (ortalama 40 müşteri üzerinden) günde 714 bin kez, yılda ise 236 milyon kez taksimetreye dokunduğunu aktardı. Temsil ettiği sektör açısından dijital teknolojinin bir nimet olduğunu ifade eden Telli, hizmete ulaşabilme, zaman kaybı, yakıt tasarrufu ve en önemlisi dijital puanlama sonuçlarına göre ödüllendirme ve cezalandırma sistemi ile hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin arttırılabileceğini anlattı. Aplikasyonlarla gidilecek yeri belirlemeden ödemeye kadar her aşamada teknolojik çözümlerden yararlanılmasının hedeflendiğinin altını çizen Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı, teknoloji sayesinde taksici ve müşterinin birbiriyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmasının sağlanacağını kaydetti ve kendileri açısından öncelikli hedef kitlesinin “teknolojiyle çok uyumlu olan 18-40 yaş grubu olduğunu” vurguladı. Meslek odalarının bir denetim yetkisi olmadığını belirten Telli, sorunların çözümü yolunda bir meslek yasası tasarısı hazırladıklarını duyurdu. Sektörün sorunlarını anlatırken İstanbul'da sadece 3 kadın taksi şoförü olduğu bilgisini paylaştı ve bu sorunu çözmek için bir dizi girişimde bulunacaklarını söyledi.

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