Gülşen'i "kız annesiyim" diyerek eleştiren Işın Karaca: Kızım görünce 'anne neden böyle giymiş, neden don var' diyor

26 Nisan 2022 15:28
Gülşen'in sahne kıyafetlerini "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" sözleriyle eleştiren Işın Karaca, Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirirken yaptığı açıklamanın eksik yayınlandığını söyleyen Karaca, canlı yayında sözlerine açıklık getirdi.
Konuk olduğu 2. Sayfa programında sözlerine açıklık getirmek isterken 10 yaşındaki kızından söz eden Karaca, kızının Gülşen ve Aleyna Tilki'yi izlerken "Kızım görünce "anne neden böyle giymiş, neden don var" diyor" dedi.
Herkesin istediğini giyme özgürlüğü olduğundan bahseden Karaca, "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" dedi.
Açıklamasındaki "Kız annesiyim" sözlerinden dolayı sosyal medyada eleştirilen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu."
TIKLAYIN - Işın Karaca'dan Gülşen açıklaması: Bu ülkeye göre hareket etmelidir
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