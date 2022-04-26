Gülşen'i "kız annesiyim" diyerek eleştiren Işın Karaca: Kızım görünce 'anne neden böyle giymiş, neden don var' diyor

Gülşen'in sahne kıyafetlerini "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" sözleriyle eleştiren Işın Karaca, Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirirken yaptığı açıklamanın eksik yayınlandığını söyleyen Karaca, canlı yayında sözlerine açıklık getirdi.

Konuk olduğu 2. Sayfa programında sözlerine açıklık getirmek isterken 10 yaşındaki kızından söz eden Karaca, kızının Gülşen ve Aleyna Tilki'yi izlerken "Kızım görünce "anne neden böyle giymiş, neden don var" diyor" dedi.