Gülistan Doku 9 gündür kayıp | "Başka Gülistanlar kaybolmasın, somut bilgi ve belgeleri bizimle paylaşın"

Tunceli'de kaybolan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaparak, "Öncelikli isteğimiz Gülistan’ın sağ olarak bulunmasıdır. Fakat başına bir şey gelmiş ise de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

Aile, şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen bir makas ve Gülistan Doku’nun cep telefonundan alınan 4 saniyelik aramayı hatırlatarak "Bunlar dışında elimizde bizi sonuca götürecek bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Kardeşinin bulunması için duyarlılık gösterenlere teşekkür eden Aygül Doku, “Bu noktada Dersim halkının ve bütün Türkiye’nin bu konu ile ilgili alaka, hassasiyet ve duyarlığını görüyor ve Gülistan bulunana kadar devam edeceğine yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gülistan’ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanlar'ın kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin ise kamuoyundaki bilgi kirliliğine değinerek, “Baro başkanlığımıza somut, kesin bilgiler geldiğinde bunu basınla paylaşacağız. O yüzden daha çok somut, kesin bilgiler üzerinden yürümemiz gerekiyor. Hassas bir konu. Farklı varsayımsal durumlar bizi durumdan uzaklaştırabilir” dedi.

Doku’nun kaybolduğu gün telefonundan 4 saniyelik sinyal alınması iddialarının hatırlatılması üzerine Çetin, “Bu teknik bir hata mı değil mi iki kuruma soruldu. Gelecek cevap bizimle paylaşılacak. Bazen hukukçunun, ailenin, kolluğun çözemeyeceği teknik bilgi ilgili birime yazılır. Yanılmıyorsam bunun cevabı bir iki güne elimize ulaşacak” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 Pazar günü kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na geri dönmemişti.

Telefon eden yurt arkadaşları Doku'ya ulaşamamaları üzerine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmuş, ailesine haber vermişti.

Aile kente gelerek 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun ortadan kaybolduğu gün saat 11.29'da, bir minibüse tespit edilmiş ancak güzergahta bulunan MOBESE kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilememişti.

Sürücünün bu ifadesi üzerine Doku'nun kameraların görmediği tek durak olan kent merkezinin Sarı Saltuk Köprüsü'nde indiği tahmin edilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün saat 16.26'da 4 saniyelik bir telefon sinyal alınmıştı.

Öte yandan, Tunceli'de görev yapan bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov tarafından dövülerek bir minibüse koyulduğu iddia edilmişti.

Kayıp ilanını Zainal Abarakov adlı kişi vermiş ve yurt dışına çıkmıştı.

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'e soru önergesi vermiş, "Polisin olaya dair ‘intihar vakası’ olduğu yönünde açıklamalar yapıyor oluşu, Zainal adlı kişinin korunduğuna ve Gülistan’ın kaybolması meselesinin üzerinin kapatılmak istendiğine delalet etmektedir" diye konuşmuştu.