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Güldür Güldür Show'daki 'torpil' skeci gündem oldu: "Soyağacımı öğrenmek için çalışan listesine bakıyorum"

Skeç sosyal medyada gündem oldu

25 Aralık 2020 19:02

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli programda bir skeçte üniversitelerdeki liyakatsiz atamalar konu edindi. Mahir İpek'in canlandırdığı rektör karakterinin "soyağacımı öğrenmek için çalışan listesine bakıyorum" repliği izleyenleri güldürürken skeç sosyal medyada gündem oldu. 

Güldür Güldür programının, 247. Bölümünde ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu istifa işlenmişti. “Sadece Ekonomi” skecinde yer alan diyaloglar ise güldürürken düşündüren cinstendi. Skeçte ekonomi programında ekonomiyi övebildiği kadar öven katılımcıların telefonlarına gelen “istifa” haberi ile yaşadıkları şaşkınlık ve ortaya çıkan diyaloglar dikkat çekmişti.

TIKLAYINIZ - Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme

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