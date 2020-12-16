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Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme

Skeçte Albayrak'ın istifası ve bu süreçte medyada yaşananlara gönderme vardı

16 Aralık 2020 11:49

Güldür Güldür Show'un 247. Bölümündeki “İstifa” skecinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunuldu. Skeçte ekonomi programında konuşan ve ekonomiyi öven konuşmacıların telefonlarına gelen “istifa” haberi ile yaşadıkları şaşkınlık işleniyor. “İstifa” ile Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden istifasına gönderme yapılıyor.

Ekonomist rolünü canlandıran Onur Atilla’nın ekonomiyi öven açıklamalarına devam ederken “istifa” haberinin gelmesiyle ortaya koyduğu performans izleyenleri güldürürken, geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile istifa etmesine gönderme yapıldı. Albayrak’ın istifasının ardından iktidarda süren sessizlik ve televizyonların saatlerce istifaya sessiz kalması tartışmalara neden olmuştu. 

Skeçte programın sunucusu rolünü oynayan Murat Akkoyunlu’nun da "Sadece Ekonomi programı reklam arasına girecek. Lütfen bizden ayrılın" sözleri ile istifadan sonra program konuklarının ve sunucunun ekonomi hakkında konuşmak istememesi ise dikkat çekti. 

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