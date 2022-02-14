Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül skeci; ''Tanıdın mı beni?''

Show TV”de yayınlanan Güldür Güldür Show'da birkez daha Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün taklidi yapıldı.

Güldür Güldür Show programının son bölümünde “Biz Gelince Görürsünüz” adlı bir skeç yer aldı. Skeçte Mustafa Sarıgül’ün TikTok’ta yayınladığı videolardan esinlenildi.

Skeçte Sarıgül’ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anların yanı sıra Sarıgül'ün vatandaşlara ''Tanıdın mı beni?'' diye sorması da taklit edildi.

Programda geçtiğimiz yılın mayıs ayında da Sarıgül'ün taklit edildiği bir skçe yer almıştı.

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