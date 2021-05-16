Güldür Güldür Show'dan Mustafa Sarıgül skeci: Şimdi zıplayın, hoplayın, eğilin; oy isteyin başkanım

SHOW TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül' ün skeci yapıldı. Skeç, yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Sarıgül de programın ardından Instagram hesabından teşekkür videosu yayınladı.

Güldür Güldür Show'da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. Sarıgül'ün taklidi sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Skeçte Sarıgül'ün paylaştığı videolarda yaptığı hareketlere yer verilirken telefon ile Sarıgül'ü videoya çeken kişi "Şimdi zıplayın, hoplayın, eğilin; oy isteyin başkanım" şeklinde direktifler verdi.

Sarıgül'den ekibe teşekkür mesajı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programın ardından Instagram hesabından teşekkür videosu yayınladı. Sarıgül, "Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye'yi yeniden inşa etmek için yollardayız" notunu düştü.