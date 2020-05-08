İbrahim Gökçek’i uğurlama törenine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İbrahim Gökçek'in cenazesi için Gazi Mahallesi’nde bir araya gelen yurttaşlara yönelik polis müdahalesi yaşandı, İbrahim Gökçek'in babası ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları da dahil çok sayıda gözaltı var.

Ölüm orucunu 322’inci gününde sonlandıran ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökçek’in naaşının defin için Kayseri’ye götürülmek istenmesi öncesinde Gazi Cemevi’nde düzenlenmek istenen tören polis tarafından engelleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalleyi abluka altına alan polisler, gece cemevinde nöbet tuttular ve Gökçek ailesinin dışında kimsenin yurttaşların Cemevi’ne girmesine izin vermediler.

Gaz bombaları ile müdahale

Mahalle aralarında toplanıp cemevine girmek isteyenler ise, polis müdahalesine maruz kaldı. Polisin gaz bombaları ile müdahale ettiği gruplar slogan atarak tepkilerini gösterdi. Yapılan müdahalelerde 4 kişi gözaltına alındı.

Törene katılmak üzere cemevine gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya ile sanatçı Pınar Aydınlar’ın da aralarından bulunduğu bir heyet polislerle görüştü. Heyet polis amirine Cemevi’ne girmek isteyen yurttaşların girişine izin verilmesini, yapılacak törenin ardından cenazenin yola çıkarılacağını ifade etti.

Polis amiri salgını gerekçe gösterdi

Polis amiri ise törenin dün yapıldığını ve yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafenin korunması gerekçesiyle girişlere izin verilmeyeceğini söyledi.

Görüşmeler sonuçsuz kalırken, yurttaşlar hem cemevinde hem mahalle aralarında sloganlar atıp, Grrup Yorum şarkıları seslendirerek bekleyişlerini sürdürdü.

Gazi Cemevi'ne gaz atıldı

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan videoda ise "Avukat arkadaşlarımızın, İbrahim Gökçek'in ailesinin ve Grup Yorum üyelerinin bulunduğu cemevine gaz atılıyor" denildi.

Yine Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan bilgide, İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek'in ve avukatların gözaltına alındığı söylendi .

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurmuştu. 20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etmişti. Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye olmuştu. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetmişti. Gökçek 322 günlük ölüm orucunu iki gün önce sona erdirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: MA