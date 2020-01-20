Grup Yorum üyesi Helin Bölek de 213 gündür devam ettiği açlık grevini ölüm orucuna çevirdi

213 gündür açlık grevine devam eden Grup Yorum üyesi Helin Bölek de İbrahim Gökçek'ten sonra grevini ölüm orucuna çevirme kararı aldı. Bahar Kurt ise açlık grevine ara verdi.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevi yapıyor.

Tutukluyken açlık grevi direnişine başlayan Bahar Kurt ve Helin Bölek tahliye olduktan sonra dışarda da açlık grevlerini sürdürüyorlardı. Armutlu direniş evinde sürdürdükleri açlık grevinde dün (19 Ocak) yaptığı açıklamada Helin Bölek direnişini ölüm orucuna dönüştürdüğünü duyurdu.

Tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de 3 Ocak'ta verdiği kararla 200. gününde süresiz açlık grevinin ölüm orucuna çevirdiğini duyurmuştu. Gökçek'in açıklamasının ardından açlık grevini ölüm orucuna dönüştürdüğünü açıklamasının ardından Ali Aracı ve Barış Yüksel açlık grevine ara vermişti.

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