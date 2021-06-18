Görüntüler Tekirdağ'dan: Kıyılar yeniden salyayla kaplandı

Müsilajdan kurtulan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin kıyıları bu sabah yeninden salya ile kaplandı.

İki gün öncesine kadar, yağış ile rüzgarların etkisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bu sabah itibarıyla yeninden salya ile kaplandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3-4 gün önce rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir zamanla olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz inşallah” dedi.