Görüntüler Marmara Denizi'nden: ''Deniz yüzümüze tükürüyor''

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ndeki deniz salyası ile ilgili çalışma yapan bilim ekibinin kullandığı multimetre probu, deniz salyasının yüzeyde oluşturduğu tabakanın sertleşmesi sonucu suya batıralamadı.

Görüntüleri paylaşan Bandırma Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Mustafa Sarı, ''Deniz aranıyor! Denizi görmek mümkün olamadı. Müsilaj mı Marmara'nın gözyaşları mı?'' ifadelerini kullandı.

Kazdağları İstanbul Dayanışması isimli sosyal medya hesabından da aynı görüntülerle yapılan paylaşımda ''Kanal İstanbul'u inadına yapacaksınız öyle mi? Deniz yüzümüze tükürüyor! Deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakasının üst kısmı kuruyor. Multimetre probu bat(a)mıyor suya!'' ifadeleri kullanıldı.

Marmara Denizi’ni kaplayan ‘deniz salyası’ olarak isimlendirilen müsilajın en önemli nedenlerinden birinin denizi çevreleyen kentlerden ve sanayilerden arıtılmaksızın deşarj edilen endüstriyel ve evsel atıklar olduğu belirtiliyor.

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