Görüntüler ilk kez T24'te: Şanlıurfa Göç İdaresi'nin camlarının kırılmasının nedeni Suriyeli bir kadının darp edilmesi mi?

Şanlıurfa İl Göç İdaresi'nin camlarının kırılmasıyla ilgili "sistem arızası" tartışması iddiası ortaya atılırken olayla ilgili Suriyeli bir kadının darp edilmesi iddiası da öne sürüldü.



Türkiye'de misafir statüsünde olan Suriyelilere hukuki destek veren "İnsan Hakları ve Sosyal Güvenlik Sorunu" derneği, olayın İl Göç İdaresi'nde çalışan bir görevlinin Suriyeli bir kadını iterek yere düşürmesi sonrası geliştiğini savundu.

Olayla ilgili iddia şöyle:

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yaklaşık 150-200 bin Suriyeliye bir mesaj gönderilir. Mesajda "Polis veya jandarma tarafından yapılan adres tahkikatında beyan ettiğiniz adreste oturmadığınız ve belirtilen süre içerisinde güncel adres bilginizi bildirmediğiniz tespit edildiğinden geçici koruma kaydınız iptal edilmiştir. Kayıtlı olduğunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz halinde adres bilginiz güncellenerek geçici koruma kaydınız tekrar aktif hale getirilebilecektir" uyarısı yapılır.



Bunun üzerine çok sayıda Suriyeli kimlik kayıtlarının güncellenmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurur.



Şanlıurfa'da da Suriyeliler bu nedenle Göç İdaresi'ne gider. Memurlardan biri ile Suriyeli bir kadın arasında "Randevum vardı, neden bekletiyorsunuz?" tartışması çıkar. Tartışma esnasında görevli Suriyeli kadını iter ve kadın yere düşer.



T24'ün ulaştığı görüntülerde de kadının yerde olduğu, kalabalık bir grup tarafından baygınlık geçiren kadının taşındığı görülüyor.



O esnada da bir cam kırılmasının sesi duyuluyor. Kalabalık o esnada olaya müdahale etmeye çalışıyor.

Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.