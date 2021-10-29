Görülmemek için emekleyen hırsız kameraya yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir fırını gözüne kestiren hırsız kasada kimsenin olmamasını fırsat bildi. Görülmemek için emekleyerek içeri giren ve kasayı soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde bir börekçinin önünden geçen hırsız içeride kimsenin olmadığını fark edince harekete geçti. Bir süre börekçinin önünde keşif yapan hırsız, içeride kimsenin olmadığından emin olunca emekleyerek dükkâna girdi. Kasadaki paraları alan hırsız, daha sonra yine emekleyerek dükkândan çıktı ve koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA