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Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Kavcıoğlu ile Meclis'teymiş

Kavcıoğlu, pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bankanın faaliyetleri hakkında sunum yapmıştı

14 Ekim 2021 16:55

Merkez Bankası’nda görevden alınan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, son olarak pazartesi günü Başkan Şahap Kavcıoğlu ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılmıştı. Kavcıoğlu, toplantıda bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi vermişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dün akşamki görüşmelerinin ardından Merkez Bankası’nda dün gece yeni görevden alma kararlarına imza atıldı. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bankanın faaliyetleri hakkında sunum yapmıştı.

Kavcıoğlu, toplantıya; bürokrat heyeti ile katılmıştı. Heyet arasında, dün gece görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen de yer almıştı. Tümen, toplantıda söz almamıştı.

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