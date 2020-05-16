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Muammer Brav'la 'Ekşın'

Gonca Vuslateri ‘Hep Bi’şey Eksik’i anlattı: İki yıl boyunca beklettim

16 Mayıs 2020 09:20

Oyuncu Gonca Vuslateri’nin ilk single'ı 'Hep Bi’Şey Eksik' geçen hafta dinleyiciyle buluştu.  ‘Hep Bi'şey Eksik’ Sezen Aksu’nun Gonca Vuslateri’ye 2 yıl önce armağan ettiği bir şarkı.  Şarkının, Sezen Aksu ile hayata dair bir konu konuşurken gündeme geldiğini söyleyen Vuslateri, şarkıyı Sezen Aksu’dan alma hikayesini “Evrenin kusursuz bir planı var deriz ya hakikaten o plan içinde aktı her şey” sözleriyle anlattı. 

Oyuncu Gonca Vuslateri,  ilk single'ı Hep Bi'şey Eksik'in hikayesini ve şarkının gelişim süreci ile gelecekteki projelerini Mumamer Brav’la Ekşın’da anlattı. 

Sezen Aksu tarafından yazılan 'Hep Bi’Şey Eksik' için “Birine vermekten çok kenarda belki bir gün ancak kendisinin seslendirebileceği akustik performanslı eserlerden biriydi” diyen Vuslateri, “Parçayı aldım ama yaklaşık 2 sene benle dolaştı her yerde” dedi. 

Sezen Aksu ile tanışıklığının çok eskiye dayandığını hatırlatan Vuslateri, Sezen Aksu’nun şarkıyı kendisine armağan etmesinden çok mutlu olduğunu ve şarkının kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Sezen Aksu ile hayata dair bir konu üzerine sohbet ederken şarkı konusunun açıldığını dile getiren Vuslateri, “‘Sen bu dertten muzdarip biri olarak, bir şarkı var sen buna ne güzel hayat verirsin’ dedi. Yani büyülü tılsımlı bir an değildi. Evrenin kusursuz bir planı var deriz ya hakikaten o plan içinde aktı her şey” dedi. 

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