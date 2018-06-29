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Spor

Gomis'ten taraftara mesaj: Sizin için kükremekten gurur duyuyorum

29 Haziran 2018 21:29

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, transferinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.Gomis, paylaşımda sarı-kırmızılı kulübe transferinin gelişini unutmadığını gösterdi. Fransız futbolcu, paylaştığı videoda havaalanında taraftarların karşılamasını, tesisleri gezdiği, bu sezon attığı gollere ve sevinç görüntülerine yer verdi. Gomis, videonun altında Türkçe olarak yaptığı açıklamada ise, "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum" notunu ekledi..

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