Yıla damgasını vuran filmlerden 'Gölgeler İçinde' vizyonda. Filmin yönetmeni Erdem Tepegöz T24'e filmini "Maden kasabasında taş yıkayan bir grup işçinin hikayesi. Arkadaki insanlara ulaşmaya çalışıyorlar ama bakıyorlar ki orada kimse yok" ifadeleriyle anlattı.

24 Eylül'de vizyona giren 'Gölgeler İçinde' filminin yönetmeni Erdem Tepegöz, Muammer Brav'ın konuğu oldu. Filmi anlatan Tepegöz, "Kapalı bir maden kasabası. Burada sistemin içinde taş yıkayarak yaşayan bir grup işçi var. Yaptıkları şey taş yıkamak. Kameralarla izleniyorlar. Bir gün işçilerden birinin makinesi bozuluyor. Arkadaki insanlara ulaşmaya çalışıyor. Ama bakıyor ki arkada kimse yok. Arkada kimse yoksa, ne oluyor diye bir sorgulama başlıyor" dedi.

İlk filmi Zerre'den sonra ikinci filmi Gölgeler İçinde ile izleyiciyle buluşan Tepegöz, film sürecini, "Aslında ilk film Zerre'den sonra, yazdığım kısa bir hikayeydi. Distopik bir dünyada anlatmak istiyordum. Bilim-kurgu ile yorumlamak üzere yola çıktım. Bir buçuk yıllık senaryo sürecinden sonra fon buldum. Aslında 4 yıllık bir süreç" diyerek anlattı.

Yönetmen Erdem Tepegöz, 'Gölgeler İçinde' filmi hakkında özetle şunları söyledi:

"Hikayeye uygun bir dünya yaratmak anlamında çok zorlayıcıydı"

"Senaryo aşamasında çok fazla kaygı yaşadım. Bilim-kurgu janrında bir hikaye anlatmanın zorlukları var. Kendisine has bir yaşama biçimi olması lazım bu evrenin. Hikayeye uygun bir dünya yaratmak anlamında çok zorlayıcıydı. Aslında Zerre de distopik bir hikaye. Daha evrensel, zamandan mekandan daha bağımsız bir öyküyle karşılaşırsak sorunları daha iyi görürüz diye düşündüm."

"Mekandan ve zamandan bağımsız yazmak istedik"

"Bilim-kurguda maalesef çok klişe kalıplar var. Halbuki bilim-kurgunun çok eski örneklerinde daha ruhani şeyler de var. Mekandan ve zamandan bağımsız yazmak istedik. Çünkü zaman ve mekanın hep kısıtladığını düşünürüm ben.

İki filmde de hikayeler beni tarza yönlendirdi. Çok uzun süre belgesel geçmişim oldu. Bu tarz toplumsal sınıflarla çok vakit geçirdim. Bir işçi sınıfını, bir sınıf bilincini anlatıyor oluyor hikayeler. Bu amaçla yola çıkmıyorum. Şu an başka bir hikaye üzerine çalışıyorum ama ileride benzer bir hikaye çekebilirim."

"Muazzez İlmiye Çığ'ın kitaplarından çok besleniyorum"

"Asimov'u çok seviyorum. Eski Rus bilim-kurgu kitap ve filmlerini çok seviyorum. Muazzez İlmiye Çığ'ın kitaplarından çok besleniyorum. Bence binlerce yıl öncesinden bugüne mesaj veriyor. Biraz buralarda ilham buluyorum. Çalıştığım bir başka hikaye var. Senaryo aşamasındayım. Biraz riskli bir iş ama seviyorum bir şeyler denemek istiyorum.