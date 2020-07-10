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Gölde kaybolan Glee yıldızı Naya Rivera’nın son görüntüleri ortaya çıktı!

10 Temmuz 2020 12:53

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri paylaşıldı. Rivera limana geldikten sonra tekneyle açılırken görülüyor.

ABD medyası dün televizyon dünyasından gelen şok edici bir haberle sarsıldı. Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.

Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey’i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor.

Görüntüleri incelemeye alan ekipler, Rivera’nın bulunmasına yönelik ümitlerin de azaldığını açıkladı. Göldeki görüş mesafesinin çok düşük olduğunu belirten yetkililer, boğulmuş olduğu ihtimali üzerinde durulan genç kadının cesedinin asla bulunamayabileceğini ifade etti.

Öte yandan 4 yaşındaki Josey’nin Rivera’nın eski eşi olan Ryan Dorsey’e teslim edildiği açıklandı.

TIKLAYINIZ - Glee yıldızı Naya Rivera kayıp; gölde boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor

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