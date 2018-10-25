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Gökçek'ten AKP'li Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım!

25 Ekim 2018 16:29

MHP'nin belediye başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yaptığı ‘yolsuzluk' göndermesine çok sert yanıt verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek için “Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım” demişti. Gökçek, Yazıcı'nın bu ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'da şu sözlerle yanıt verdi: "Ya sabır celle celalühü…Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum… Benimle ilgili kamuoyununun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin…Hadi yiğitsen devam et…Sabrımı taşırma… Vallahi tozunu atarım…"

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