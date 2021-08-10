Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

Giresun Başkanı Hakan Karaahmet, Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında karşılaşma sonunda tribünlere imza vermeye gidip, taraftarlardan küfür ve hakaret işiten Altay Bayındır'dan özür diledi. Karaahmet, "Altay'a yapılanı kabul etmiyorum. Ondan özür diliyorum. Altay, umarım özrümü kabul eder" dedi.