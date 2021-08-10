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Spor

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

"Altay, umarım özrümü kabul eder"

10 Ağustos 2021 19:44

Giresun Başkanı Hakan Karaahmet, Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında karşılaşma sonunda tribünlere imza vermeye gidip, taraftarlardan küfür ve hakaret işiten Altay Bayındır'dan özür diledi. Karaahmet, "Altay'a yapılanı kabul etmiyorum. Ondan özür diliyorum. Altay, umarım özrümü kabul eder" dedi.

Radyospor'a bağlanan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi. 

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay, umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler" açıklamasında bulundu.

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