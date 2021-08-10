Fenerbahçe kalecisi Altay'a forma imzalatmak isteyen taraftar, gerginliğe neden oldu

Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.

Bir taraftar Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp sarı-lacivertli formayı imzalatmak isterken, tribündeki Giresunspor taraftarları ise genç kaleciye hakaret ve küfürler savurdu.

Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını verdi.