Fenerbahçe kalecisi Altay'a forma imzalatmak isteyen taraftar, gerginliğe neden oldu

10 Ağustos 2021 10:12
Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.
Bir taraftar Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp sarı-lacivertli formayı imzalatmak isterken, tribündeki Giresunspor taraftarları ise genç kaleciye hakaret ve küfürler savurdu.
Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını verdi.
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