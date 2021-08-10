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Spor

Fenerbahçe kalecisi Altay'a forma imzalatmak isteyen taraftar, gerginliğe neden oldu

10 Ağustos 2021 10:12

Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'u 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.

Bir taraftar Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp sarı-lacivertli formayı imzalatmak isterken, tribündeki Giresunspor taraftarları ise genç kaleciye hakaret ve küfürler savurdu. 

Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını verdi.

 

 

FenerbahçeGiresunsporAltay BayındırGiresunspor taraftarları

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