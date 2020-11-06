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Giresun'da şantiyeyi sel bastı; iş makinaları böyle sürüklendi

Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini sel suları bastı

06 Kasım 2020 14:44

Giresun'da etkili olan sağanak sonucu Mursal Deresi taştı. Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini sel suları bastı. Bölgede menfez yapımını sürdüren kamyon ve iş makinesi sel sularına kapılarak sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istenmişti. Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış etkili olmaya başladı. 

Giresun’da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12’nci kilometresinde, Tirebolu- Doğankent yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten şantiyeyi de sel bastı. Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi de sele kapılarak sürüklendi, çalışanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. 

Kuvvetli sağanak uyarısı

Giresun’un yanı sıra Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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