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Gergerlioğlu'nun o konuşması sosyal medyanın gündeminde: ''Benim adım Ömer Faruk...''

''Harun' deyip de karun diye gitmedim''

21 Mart 2021 09:26

T24 Video Haber Merkezi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da dün akşam Twitter hesabından paylaştığı bir Meclis konuşması sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı. Gergerlioğlu söz konusu konuşmasında “Benim adım Ömer Faruk. Bu adı rahmetli babam koydu. Dedi ki; 'Oğlum sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum.' Ben de hayatım boyunca, 56 yaşındayım şu ana kadar adaletin peşinde koştum. 'Harun' deyip de karun diye gitmedim. Allah’a şükürler olsun” ifadelerine yer verdi. 

Öte yandan vekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de nöbetini sürdüren Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerini değiştirmesine izin verilmedi.

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