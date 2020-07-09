Genel Kurul'da 'Tiranlık' benzetmesi yapan Ahmet Şık'a uyarı cezası

"Çoklu baro" teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile AKP’li Bülent Turan arasında tartışma yaşanırken, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Şık’a “uyarma” cezası verdi.

İstanbul bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Genel Kurul’daki konuşması esnasında yaşanan tartışmanın ardından oturuma tekrardan ara verildi. Konuştuğu esnada oturduğu yerden sesini yükselten Bülent Turan’a Ahmet Şık, “Kes sesini. Ne çenesi düşük adamsın” dedi. Şık’ın sözlerine tepki gösteren Turan, ayağa kalktı. Milletvekillerinin araya girmesi ile yatışan olayda birleşime ara verildi

Şık, aranın ardından, konuşmasını tamamlamak için kürsüde konuştu. Şık’ın konuşmasının ardından tansiyon yeniden yükseldi. AKP sıralarından yeniden sesler yükselince Şık, “İktidardaki gücün keyfi kararlar alabilmesi ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuk düzenine tiranlık veya istibdat rejimi deniyor. Ben sizler gibi profesyonel siyasetçi değilim ve olmayacağım da.” dedi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini iddia ederek, özür dilemesi gerektiğini ve özür dilemediği takdirde geçici olarak Genel Kurul salonundan çıkarılması veya oturuma katılmama cezası verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da Şık'ın geçici olarak Genel Kurul oturumlarına katılmama cezası verilmesini Genel Kurulun önerisine sundu. Bağımsız İstanbul milletvekili Şık'ı savunmak üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. Baş, Şık'ın diğer milletvekilleri gibi deneyimli olmadığını ve milletvekillerinin kendisine cevap verdiklerinde Şık'ın milletvekillerine cevap verme ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Baş, Tiran'ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş konuşmasını bitirip yerine geçerken, AKP sıralarından kendisine yönelik sözler söylendi. Bunun üzerine Baş ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Aradan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Erdoğan'a "tiran" dediği için uyarı cezası verildiğini açıkladı.