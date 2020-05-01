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Genco Erkal'dan 1 Mayıs'ta Nâzım Hikmet şiiri: "Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerimizdedir"

01 Mayıs 2020 14:13

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 1Mayıs için Nâzım Hikmet'in "Türkiye işçi sınıfına selam" şiirini okudu. 

Erkal, şiiri okuduğu videoyu sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kutlu olsun 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı" mesajıyla paylaştı. 

İşte Nâzım Hikmet'in "Türkiye işçi sınıfına selam" şiirinin sözleri:

Türkiye işçi sınıfına selam

Selam yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selam!

Meydanlarında hasretimizi haykıranlara,

toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam!

Paranın padişahlığını,

karanlığın, yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam!

Türkiye işçi sınıfına selam!

Selam yaratana!

Nazım Hikmet RAN

12 Ağustos 1962

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genco erkalnazım hikmetTürkiye işçi sınıfına selamşiir1 mayıs

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