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Gençlerbirliği başkanı: Babam, transfer için üç kıta dolaştı; ben 4 kıta dolaşacağım

06 Mart 2017 15:33

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın transfer politikasının dışına çıkmayacaklarını belirterek, "Onun sağlığı bozulmadan önce yaptığı gibi biz de dünyayı dolaşarak transferde karar vereceğiz" dedi. Futbolcu izlemek için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden Murat Cavcav, babasının yolunda devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Duayen başkanımız rahmetli babam maç izlemeyi çok severdi. Türkiye'de ilk olarak Afrika'dan Mosheu, Khuse ve Kona'yı getiren ilk insandı. Türk futbolunda, transferde bir çığır açtı. Ben de Belgrad'a geldim yönetici arkadaşlarla. Burada 2 maç izleyeceğiz. Birkaç futbolcu var, onları seyredeceğiz. Kısmet olursa anlaşma yoluna gideceğiz. Maç sonu ise Türkiye'ye döneceğiz. Maçımız Pazartesi olduğu için arada fırsat bulduk ve geldik. Babam futbolcuları kendi izlerdi, ama son zamanlarda sağlık nedenlerinden dolayı izleyemiyordu. Ben de onun yolunda devam ediyorum. Buraya geldik, başka ülkelere de gideceğiz. Zaman buldukça futbolcuları kendi gözümüzle izleyeceğiz ve alma yoluna gideceğiz. Başkanın eski sistemini devam ettireceğiz."

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