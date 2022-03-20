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Gençler Kılıçdaroğlu'nu şarkıyla karşıladı: 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın'

Gençler ''Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu'' sloganları attılar

20 Mart 2022 16:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'nda gençler tarafından son zamanların popüler şarkısı 'Bilmem mi?' ile karşılandı. 

Şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' isimli parçasınında ardından gençler ''Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu'' sloganları attılar. 

Kılıçdaroğlu da gençlerin sloganlarının ardından "Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi, ve sağlıklı çözümler üretti" dedi. 

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Birileri sizin gücünüzden korkuyor, korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor

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