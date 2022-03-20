Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Birileri sizin gücünüzden korkuyor, korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine atıfta bulunarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Birileri sizin gücünüzden korkuyor, korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi ve sağlıklı çözümler üretti. Gençler için 6 vaadimiz saydı arkadaşlarımız.

CHP’li olmak demek ülkenin sorunlarına kilitlenmek, ülkenin geleceğini düşünmek, insanların kimlikleri, inançları ve yaşam tarzları üzerinden siyaset yapmamak, demokrasiyi koşulsuz savunmak, insan haklarını savunmak, düşünce özgürlüğünü savunmak demektir. CHP’li olmak demek aslında insan olmak demektir. CHP’li olmak demek kendi tarihini çok iyi bilmek demektir. Çok sayıda sorunumuz var.

Türkiye bugün bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Sorunları gençlerle beraber aşacağız. “Güç sende, senin elinde” güzel bir slogan. Çünkü ilk kez 6 milyon genç sandığa gidecek ve oy kullanacak.

Yeni bir parti, bir anlayışı görmedi gençler. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Tarihin size yüklediği önemli bir görev var.

Yüzyıl içinde bu ülkede başbakanlar, bakanlar, fidan gibi gençler asıldı. Bu yüzyılda artık cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bunu yapacak olanlar gençler. Sizler değiştireceksiniz. Bir otoriter yönetimi demokratik yöntemler otoriter yönetimin otoritesine son vermek gibi olağanüstü güzel bir görevi yerine getireceksiniz. Dünya siyaset tarihine imza atacaksınız. Biz herkesle birlikte yaşamak istiyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunda gençler olağanüstü görevler üstlendiler, hatta Çanakkale’den başlayarak… Pek çok kişi şehit oldu. Demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Birileri sizin gücünüzden korkuyor, korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor. Hepiniz şunu söylemek zorundasınız. Biz gitmeyeceğiz hep beraber seni göndereceğiz diyeceksiniz.. Ve göndereceğiz."

Her şeyi önceden gördük. Türkiye'nin nereye gideceğini de önceden gördük. Umutsuzluğu aşılamak istiyorlar, bunu da önceden gördük. Bir gıda krizi olacağını da önceden gördük. Ekonomi yönetemeyeceklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet olarak uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık onlara. 'Hayır siz bilmiyorsunuz' dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye'nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor."