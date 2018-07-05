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Genç kadın beslediği köpek balıklarının saldırısına uğradı

05 Temmuz 2018 15:19

Avustralya'da bir teknenin arkasından eğilerek köpek balıklarını beslemek isteyen bir kadın, aniden elini kaptırınca çığlıklar içinde denize sürüklenmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. İlk başta bir parmağını kaybettiğini zanneden Melissa, arkadaşları olmadan böyle bir işe kalkışsaydı belki şu anda yaşamıyor olacaktı. Genç kadın, “Parmağımı kaybettiğimi sandım, çünkü elime bakamıyor, bakarsam şoka gireceğimi düşünüyordum.” dedi, ancak olayı hafif denebilecek yaralarla atlattı. Uzmanlar, köpek balıklarını beslemeye ilişkin ciddi uyarılarda bulunuyorlar.

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