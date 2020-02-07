Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, siyasetteki FETÖ'Nün siyasi ayağı tartışmaları için bu konunun korkusuzca açılması gerektiğini söyledi. 17-25 Aralık tarihinin FETÖ ile mücadelenin miladı olarak tanımlandığını hatırlatarak, "17-25 Aralık tarihi Cumhurbaşkanına ait bir tarih, yargının bu konuyla ilgili bir kararı yok. Şu anda ülkeyi yönetenler açısından yapılan bir hata var. 2009 yılına götürüyorsunuz meseleyi" diyen Temurci, Başbuğ'un yargılanmasının yanlış bir karar olacağını söyledi.

Eski AKP İstanbul İl Başkanı, Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Şirin Payzın'la Ne Oluyor'a konuk oldu. Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Temurci, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışmalara ilişkin konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Korgeneral Metin İyidil için Cumhurbaşkanı'nın yargı makanlarına 'talimatlarını da verdik' cümlesi kurduğunu hatırlatan Temurci, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik İlker Başbuğ üzerinden yürüyen tartışmada da yargıya talimat veren bir dil kullanıldığını dile getirdi.

FETÖ ile mücadeleye değinen Temurci, FETÖ suçlamasının siyasi bir malzeme haline getirildiğini kaydederek, "Devlet bey gidiyor ana muhalefet liderine suç duyurusunda bulunacak. Acaba ne yapılmaya çalışılıyor. Bazı önemli meselelerimiz konuşamayacağımız. Korkudan sineceğimiz bir Türkiye ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bence işin tehlikeli boyutu bu" dedi.

FETÖ'nün en fazla AK Parti döneminde palazlandığını söylemenin AK Parti'ye haksızlık olacağını da söyleyen Temurci, "Bu meseleyi kapatmayalım ama CHP'nin FETÖ'yü AK Parti çıkardı gibi söylemleri de doğru değildir. 1970'lerden beri büyüyerek gelen bir yapı. Bütün iktidarlar tarafından içeride ve dışarıda güzel şeyler yapan bir yapı olarak görüldü. Bunda herkesin hatası vardır. Bu yapının siyasi ayağı 20 yılda oluştu ve bunu sadece AK Parti yaptı demek haksızlık olur. Ama şunu diyebiliriz. Bu 20 yılda iktidarın iliklerine işleyecek duruma geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'FETÖ meselesini sadece ülkeyi yönetenler ağzına alabilir, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ne olduğuna onlar karar verir' anlayışı olduğunu ifade eden Temurci, "Bunun çok tehlikeli bir gidişat olduğunu düşünüyorum. Yargıya talimat verme cümlesi kuran bir Cumhurbaşkanı profili var ortada. Bu çok tehlikeli bir şey" diye konuştu.

Kızılay'ın yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmesine de değinen Temurci, "Kızılay meselesinden sonra bizi arayıp 'Allah sizden razı olsun' diyenler oldu. Bizim AK Parti’den neden ayrıldığımızı Kızılay kadar iyi anlatan bir şey olmadı. Kızılay’ın yaptığı şeyler talimatla oluyor. Bu ülkede talimatlar bir yerden geliyor" dedi.





