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Gelecek Partisi'nden 'Ege Adaları' paylaşımı: Hangisi doğru söylüyor; Akar mı, Çavuşoğlu mu?

28 Ocak 2020 18:13

Gelecek Partisi'nin medya ofisi TRGelecekMedya, Twitter hesabından, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege Adaları ile ilgili çelişkili açıklamasına yer verilen bir video yayınladı. 

Paylaşılan videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2017 yılındaki Ege adalarına yönelik olarak, "1996 yılında Kardak krizinden sonra adaların filli ve hukuki durumunda hiçbir değişiklik olmamıştır" sözlerine ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Gayri askeri statüde 23 ada var. Yunanistan, gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır" sözlerine yer verildi.

Söz konusu video, "Ege Adaları konusunda kim doğru söylüyor? Mevlüt Çavuşoğlu mu, Hulusi Akar mı?" sorusuyla paylaşıldı. 

 

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